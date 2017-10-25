Адвокаты Цыбко заявили о предвзятости коллегии судей

Защитники бывшего члена Совета Федерации РФ, осужденного за взятки, настаивают на смене судейского состава.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе сегодняшнего рассмотрения апелляции на приговор Константину Цыбко его адвокаты подали прошение о передачи жалобы в другой суд. Заявители полагают, что судейская коллегия, состоящая из трех судей, предрешила виновность экс-сенатора еще при рассмотрении жалобы на приговор Олегу Лакницкому. Напомним, бизнесмен передал Цыбко 10 миллионов рублей за лоббирование его коммерческих интересов.

Однако суд отклонил ходатайство о передаче материалов в другую инстанцию. По мнению представителей Фемиды, вопрос об отводе должен решаться в отношении конкретных судей. Что касается апелляционной жалобы на приговор Лакницкого, то она была рассмотрена в другом составе. Собравшиеся сегодня в облсуде члены коллегии по уголовным делам в этом не участвовали. В настоящий момент судебный процесс по рассмотрению жалобы Цыбко приостановлен – заседание отложено до завтра. 26 октября будут рассмотрены ходатайства осужденного и стороны защиты.

Челябинск, Юлия Димова

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