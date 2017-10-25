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Среда, 25 октября 2017, 17:52 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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Челябинка умыкнула с комбината 4 тонны цветных металлов

Челябинка умыкнула с комбината 4 тонны цветных металлов

Челябинку с подельником обвиняют в крупной краже.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сообщение об исчезновении 4 тонн цветных металлов с территории комбината, расположенного в Калининском районе, поступило в дежурную часть.

В ходе оперативных мероприятий задержаны предполагаемые похитители: ранее судимая 53-летняя сотрудница комбината и ее 34-летний знакомый.

По данным полиции, днем 19 октября сообщники за один раз вывезли с предприятия продукцию общей стоимостью 1,2 миллиона рублей.

По факту кражи в крупном размере возбудили уголовное дело.

Похищенное возвратили комбинату, подозреваемых арестовали.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Похитителям металла грозит до 10 лет тюрьмы.

Челябинск, Юлия Димова

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