Челябинка умыкнула с комбината 4 тонны цветных металлов

Челябинку с подельником обвиняют в крупной краже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сообщение об исчезновении 4 тонн цветных металлов с территории комбината, расположенного в Калининском районе, поступило в дежурную часть.

В ходе оперативных мероприятий задержаны предполагаемые похитители: ранее судимая 53-летняя сотрудница комбината и ее 34-летний знакомый.

По данным полиции, днем 19 октября сообщники за один раз вывезли с предприятия продукцию общей стоимостью 1,2 миллиона рублей.

По факту кражи в крупном размере возбудили уголовное дело.

Похищенное возвратили комбинату, подозреваемых арестовали.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Похитителям металла грозит до 10 лет тюрьмы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.10.17

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