Грязный бизнес: южноуральцы пожаловались на зловонные стоки

Жители Челябинской области возмущены стекающими в землю отходами предприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нечистоплотный бизнес коммерсанты организовали в селе Аргаяш. Ежедневно на арендованной у челябинского предприятия площадке без соблюдения санитарных норм моют грузовые вагоны.

По данным экологов, они неоднократно выезжали в рейды и видели остатки костной муки или кровь животных, вагоны мыли также после перевозки химической продукции и промышленных отходов. «Место не оборудовано, в результате грязная вода попадает в открытый грунт, со временем застаивается и начинает издавать неприятный запах, – пояснили в областной экологической приемной. – По закону они обязаны сделать отвод этих стоков и обеспечить откачку с дальнейшей утилизацией жидких отходов».

Материалы проверки экологи уже направили в министерство экологии Челябинской области. Соответствующее обращение в ближайшее время поступит и в прокуратуру. Отметим, если ООО «Ярс-Транс» признают виновным в несоблюдении санитарных и экологических требований при обращении с отходами, юрлицу грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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