Челябинский завод ответит за бесконтрольные выбросы в период НМУ

Челябинский завод уличили в загрязнении воздуха в период НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, нарушения закона об охране атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеоусловий вскрылись в работе филиала ООО «Донкарб Графит» – Челябинского электродного завода.

Напомним, едкий смог в начале октября больше недели мучил челябинцев. Горожане массово жаловались на проблемы с дыханием, раздражение слизистой носа и глаз, головокружения и слабость. Пользователи соцсетей разместили фотографии, демонстрирующие, что промышленные предприятия в период НМУ игнорируют предписания надзорных ведомств о сокращении количества выбросов.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что 11-15 октября, когда в Челябинске был объявлен особый экорежим 2 степени опасности, электродный завод грубо нарушил требования федерального закона. Согласно плану-графику, предприятие обязано отбирать пробы воздуха, измерять объемы вредных веществ по 10 показателям на 101 источнике выбросов. Между тем, никакие работы по контролю за выбросами не проводились, договор со специализированной организацией у предприятия также не заключен.

По результатам проверки в отношении ООО «Донкарб Графит» возбуждено административное дело по статье 8.1 КоАП РФ – «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий».

Управляющему директору внесено представление с требованием устранить нарушения по охране воздуха.

Отметим, неделю назад вице-губернатор Челябинской области Олег Климов, курирующий тему экологии, сообщил журналистам о возможной причастности к недельному смогу двух асфальтобетонных заводов в районе поселка Федоровка, а также компаний «Челябвтормет» и «Краснодеревщик». В настоящий момент эти предприятия проверяет минэкологии и прокуратура.

Челябинск, Юлия Димова

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