Весна не порадует:  южноуральских  садоводов призывают оплатить электроэнергию

Южноуральских садоводов призывают оплатить электроэнергию.

Именно сейчас садоводам Южного Урала важно оплатить потреблённую в последние месяцы электроэнергию. Владельцы дачных участков живут в логике: наступит весна, тогда можно погасить все долги и начать новый дачный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая задолженность садовых товариществ Челябинской области перед поставщиком электроэнергии, ПАО «Челябэнергосбыт», к середине осени превысила 10 миллионов рублей. Сады, относящиеся к Челябинску, недоплатили за электроэнергию более 5,5 миллиона рублей, а СНТ Сосновского района – свыше 2 миллионов рублей.

«Челябэнергосбыт» покупает электроэнергию на оптовом рынке по предоплате. Поэтому за всю энергию, которую садоводы и оплатили, и не оплатили, мы уже рассчитались, – объяснил начальник управления технологических расчётов с потребителями ПАО «Челябэнергосбыт» Леонид Саплин. – Кредитов бесплатных не бывает. Законодатель для компенсации подобных дополнительных трат установил штрафные санкции за нарушение установленных сроков оплаты. Всем СНТ, которые с нами своевременно не рассчитаются, они будут выставлены. Как и где возьмёт СНТ средство на их оплату? Только с садоводов. Поэтому заплатить за электроэнергию сейчас – это одна сумма, а если платить в апреле-мае, придётся платить со штрафными санкциями».

При этом пени растут в зависимости от величины долга и времени просрочки. Кроме того, если садоводы уходят в зиму с долгами за электроэнергию, есть ещё один риск:

«Сегодня законодатель предоставляет нам право и обязанность отключать тех потребителей, которые своевременно с нами не рассчитались, – отметил Леонид Саплин. – К сожалению, отключенные на зиму электроустановки привлекают злоумышленников. Опыт показывает, что на таких объектах похищают провода воздушных линий электропередачи, разворовывают трансформаторные подстанции. И следующим летом садоводам придётся тратиться на восстановление электрохозяйства. Эти затраты никому не нужны.

ПАО «Челябэнергосбыт» рекомендует садоводам погасит все платежи текущего года в правлении своего товарищества, не откладывая их до весны. И тогда СНТ сможет рассчитаться с долгами за потреблённую электроэнергию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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