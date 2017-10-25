Дело экс-главы Бердяуша, присвоившей казенные квартиры, передано в суд

В Саткинском районе главу поселения будут судить за аферы с муниципальным жильем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, чиновнице предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и присвоении вверенного имущества.

По версии следствия, в 2014 – 2017 годах глава Бердяуша заключила фиктивный договор социального найма и передала близкой родственнице служебную квартиру. Впоследствии муниципальное имущество было продано за 435 тысяч рублей. Этими деньгами чиновница распорядилась по своему усмотрению. Таким же образом глава поселения стала собственницей еще одной служебной квартиры.

Кроме того, за три последних года предприимчивая женщина зарегистрировала родных и знакомых в 8 ветхо-аварийных квартирах. На этом основании последние участвовали в программе по улучшению жилищных условий. Однако муниципальные квартиры им не достались – чиновницу задержали оперативники областного полицейского главка.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд. В ходе расследования главе Саткинского района внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Напомним, ранее глава Бердяуша уже оказывалась в центре скандала из-за поддельного диплома о высшем образовании. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что на самом деле чиновница не училась в Самарской государственной академии путей сообщения, а заказала диплом в Интернете за 40 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.10.17

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