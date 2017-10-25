Бар в центре Челябинска накажут за непристойные образы

Челябинское УФАС признало незаконной рекламу увеселительного заведения.

Как уже сообщал «Новый День», в конце августа антимонопольный орган возбудил административное дело в отношении ООО «Кураж», развесившего рекламные плакаты на доме по улице Кирова, 80.

На них изображены одетые в кожу женщины, там же размещены надписи: «войди в меня», «люблю сверху» и т.д.

Шокированные горожане потребовали запретить рекламу непристойных женских образов, в связи с чем обратились в УФАС. Затем был запущен интерактивный опрос, по итогам которого почти половина челябинцев (более 6 тысяч человек) разделили позицию заявителей.

Напомним, в ходе расследования также выяснилось, что здание развлекательного заведения со спорной рекламой является объектом культурного наследия регионального значения. При этом закон не допускает распространения наружной рекламы любого содержания на подобных зданиях, если они включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе антимонопольного органа, сегодня комиссия УФАС признала рекламу развлекательного заведения нарушающей требования действующего законодательства. Компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Во время рассмотрения дела спорную рекламу демонтировали.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.10.17

Дело экс-главы Бердяуша, присвоившей казенные квартиры, передано в суд. / В Солнечную систему впервые вторглась межзвездная комета. / Весна не порадует: южноуральских садоводов призывают оплатить электроэнергию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»