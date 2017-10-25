«Дяде Ване», убившему челябинку на глазах у трехлетнего сына, добавили срок

В Челябинске увеличили наказание убившему женщину с особой жестокостью.

Как уже сообщал «Новый День», зверское убийство произошло в феврале 2016 года. 29-летнюю сотрудницу салона сотовой связи с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили мертвой в съемной квартире. Все время, а это почти сутки, рядом с убитой находился ее трехлетний малыш. Он и помог раскрыть преступление.

Следователям мальчик рассказал, что вечером к ним в гости заходил «дядя Ваня», именно он, по словам ребенка, и набросился на маму с ножом.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого в убийстве челябинки. Ранее судимый мужчина во всем сознался, сообщив, что зарезал знакомую после того, как та отказалась ждать из тюрьмы его друга.

В ходе следствия также выяснилось, что уходя, убийца прихватил из квартиры жертвы ее ноутбук и сотовый телефон общей стоимостью 38 тысяч рублей. Первоначально мужчину также заподозрили в надругательстве над потерпевшей, однако в ходе расследования эти обвинения не подтвердились.

Металлургический районный суд признал горожанина виновным в убийстве и назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу матери убитой женщины с осужденного взыскали 900 тысяч рублей.

С решением суда не согласились родственники убитой женщины. Челябинцы направили апелляционную жалобу в областной суд, требуя увеличить убийце тюремный срок. Позиция заявителей поддержала прокуратура.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима.

Дополнительное наказание – ограничение свободы сроком на 1,5 года исполняется после освобождения из мест лишения свободы.

Кроме того, с осужденного в пользу родственников убитой суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллионов рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Юлия Димова

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