Собчак и помидоры. Тайны журналисткой кухни от РИА «Новый День»  

Главной «народной» новостью завершающейся недели могло стать возвращение в Россию турецких помидоров. Если бы не Ксения Собчак… Гламурная дива заполонила все эфиры, полосы, мозги и, похоже, утюги.

Что ни день – сенсация, что ни час – откровение: Собчак заявила… нет, не заявляла… нет, заявляла, но совсем не то, что вы подумали.

Впрочем, в нашей стране события и взгляды меняются так быстро, что подобным образом подается любая новость. Ньюсмейкеры сходят с ума – не успели они прокомментировать ситуацию, как она уже в корне изменилась, и их выверенное до запятой заявление теперь попахивает бредом, провокацией, а то и чем похуже. У народа голова идет кругом: они саму-то новость еще толком не успели разобрать, а ее уже опровергают. И все клянут журналистов – мол, это они врут, баламутят и вообще виноваты во всем.

В очередной серии спецпроекта «Философия по пятницам», в рамках которого наши постоянные авторы и читатели излагают свои впечатления от окружающей действительности нетрадиционным для СМИ способом, Олег Комаров предлагает взглянуть на журналистскую кухню изнутри. На примере тех самых турецких помидоров (ну, не Собчак же рассматривать утром в пятницу…):

«Всем здравствуйте, в эфире экспертное шоу «Вопрос ребром», и, как вы все понимаете, в студии – Борис Ребров. Друзья, поговорим сегодня об эмбарго на турецкие овощи и, в частности, томаты. Стоит ли есть привозное, когда своего завались! Я считаю, это вопрос тонкий и его с кондачка решать никак нельзя. Выбор за вами, но, скажем прямо, у турецких томатов не все в порядке с консистенцией. Не тот субстрат они содержат на внутриклеточном уровне. И проконтролировать их чрезвычайно трудно, а посему лучше бы воздержаться от употребления непроверенной продукции. Я сам их не ем, если честно сказать, и вам не советую.

Есть и другой фактор, который играет в минус завозной продукции! На этом я остановлюсь подробнее…

(Тут неразборчиво в переговорку орет редактор – мааамшк шшшш пшшш мульча..)

Вот мне только, что сообщили – мульча в Турции не та, она слишком не та, какая-то подозрительная эта мульча, у нас она совсем другого толка и наши аграрии применяют проверенные технологии мульчевания, отчего плодоовощная продукция крепче держится на корню и приносит плоды с более высоким содержанием витаминов. Но в Турции все не так, мульча слабовато выражена в плане содержания мочевины и азота!

(редактор орет: не мульча шшш кшшк пшикшик, мельче, пшшшшш)

Да, нужно сказать, что дело даже не в мульче, просто нужно капнуть глубже, всмотреться в то, что МЕЛЬЧЕ, и это будет вернее. Сорта у них мельче, не подходящая зона для земледелия и овощеводства. Действительно, курортная зона – море да пески. Состав перегноя – мельче, пашенный клин – мельче, дороги мельче, турецкие деньги худосочнее, да и люди, если быть честным, тоже ведь мельче! Какие тут могут быть помидоры!

(редактор в переговорку: пшшш, пшшш, идиот, не мельче, а помолчи!!! Эмбарго отменили, можно ввозить томаты, шшшшш)

Это программа «Вопрос ребром» с вами Борис Ребров. Но, есть, конечно, и другая сторона проблемы! А как нам поддерживать торговый оборот с нашими коллегами из Турции, если не через ввоз овощной продукции и, в частности, томатов? Все-таки в зимний сезон, который, я напомню, длится у нас по полгода, другой полноценной замены продукции попросту нет. Где мы возьмем томаты сопоставимые по качеству и цене? Нигде. Да, хотелось бы, чтобы и наши производители наращивали мощности и обеспечивали нас приемлемой продукцией круглый год, но давайте будем реалистами, пока это невозможно. Так что турецкий овощ сейчас вне конкуренции и не надо бояться его покупать и потреблять. Пусть вас не пугают!

(редактор: пшшшшш, Эрдоган, скотина, сделал заявление по Крыму, могут снова эмбарго ввести, шшшш, пшшш)

Пугать никого не нужно, мы все тут пуганные, но ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ терять нельзя! Зайдите в магазин, присмотритесь – вот они лежат прекрасные, жирные, мясистые турецкие помидоры – и что с того. А разве у нас мало гордости, разве мы не патриоты, почему мы должны есть чужую продукцию, а не развивать импортозамещение? Смогли же с сыром, сможем и с треклятыми помидорами. Мы уважаем турков за их позицию, за открытость и готовность к диалогу, но и наша позиция должна быть конкретна и предельно ясна – мы готовы принимать плоды зарубежной пищёвки, но и зарываться не стоит. Что они там себе позволяют!

(Не-а, Боря, реакции не последовало, таки завезут первые партии…пшшшш пшшш)

Так что давайте будем придирчивы и осторожны, каким и должен быть ответственный покупатель – давайте взглянем, что они нам привезут в ПЕРВЫХ ПАРТИЯХ. Подключим сельхознадзор и таможню, пусть исследуют на предмет качества, пусть скажут – можно потреблять или нет данную продукцию. Ну, первую партию, в тысяч 30-40 тонн, полагаю, принять можно, на пробу. А там уже решим. Не завезут ли они нам тамошнюю тлю, клопов, нематод или других вредителей? Кто их разберет этих турков, сегодня – друзья, завтра – враги. Точнее нужно определять приоритеты, господин Эрдоган, в таком геополитическом помидорообмене и томатосотрудничестве.

Это было неангажированное экспертное шоу «Вопрос ребром», Борис Ребров, до встречи на полях международной аналитики… вот такие помидоры!"

Челябинск, Олег Комаров

Челябинск. Другие новости 27.10.17

27 октября ожидаются следующие события – Челябинск. / Резервный миллиард из южноуральской казны направили на зарплаты бюджетникам. / В Челябинской области вдвое увеличат штрафы за поломку бордюров и урн. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»