Самые крутые слухи недели: позвольте замереть в глубоком пардоне…

Конфуз

Говорят, что с неумеренное «столыпотворение», загнавшее Челябинск в большую геополитическую лужу, может некоторым стоить того места, на котором сидят. Ну, вы слышали? Активность по поводу продвижения реформ век назад умершего премьера вызвала бурный протест одной из главных гостевых сторон ноябрьского сейшэна – казахстанской. Нурсултан Назарбаев не просто отказался открывать памятник Столыпину в южноуральской столице – грозился вообще не прибыть (со всеми подданными). Теперь не замазанная «столыпотворением» вип-тусовка обсуждает, а будет ли присутствовать при символическом снятии простынки ВВП или местным придется одним отдуваться?

Во всяком случае, из Кремля настоятельно советовали принимающей стороне «столыпинские мероприятия притушить, свести к минимуму и больше никоим образом не согласовывать участие в огрызках столыпинского форума международных гостей».

А сплетники прикидывают, чем закончится история для начальника управления общественных связей правительства ЧО Дмитрия Семенова, в карьерном порыве эту идею предложившего, и всё еще спикера регионального парламента Владимира Мякуша, с неподобающи возрасту задором двинувшего ее в массы.

Болтают, что шампанское с валерьянкой пьет сейчас декан факультета журналистики ЮУрГУ Людмила Шестеркина. Та вообще предложила замутить глобальную акцию под официальным названием «Евразия – рецепт Столпина», но умные люди вовремя осадили. А то бы китайцы скандал устроили – тут одними «миль пардонами» не отмазались бы… Но пронесло…

Превентивненько

Говорят, очередные маски – шоу в отношении активистов-экологов, стойко выдерживающих линию на противление реализации строительства Томинского ГОКа, связаны с тем, что местные власти пытаются всеми способами не допустить даже малейшей возможности для общения экологически озабоченного населения с главой государства во время планируемого в ноябре визита Путина в Челябинск.

В Москву!

Говорят, что уже после нового года в регионе будет новый министр финансов. И скорее всего, госпожа Михалевская из областного ФОМСа, а вот Пшеницына забирают в столичный Минфин. И по слухам, он весьма доволен. По некоторой информации, пролоббировали его назначение Христенко с Голиковой. С Христенко Пшеницын знаком еще с 90-х, хотя и никогда не был членом его местной команды-семьи, с Голиковой – много позднее, но известно, что она всегда симпатизировала АП, частично как профессионалу, частично как антиподу Голубцовой, которую мадам Арбидол недолюбивала. Голикова даже приглашала Пшеницына совсем недавно в Счетную Палату, но это предложение не вполне устроило регионального министра. А вот в федеральный Минфин он с большой душой.

Куда, куда?

Говорят, что главу Троицка Виноградова уже прочат не в Минстрой, а в министерство промышленности региона. Впрочем, инсайдеры утверждают, что он вполне может заменить директора фонда капитального ремонта Борисова. Потому что очень хочет. И у Виноградова, в отличие от Борисова – креатуры недавно арестованного Сергея Давыдова, есть лоббисты. От Борисова же отвернулись последние товарищи, самым последним из коих стал вице-губернатор Шаль.

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Челябинск. Другие новости 25.10.17

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