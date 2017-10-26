Тревожный сигнал: челябинцы не чувствуют себя защищенными

Жители Челябинска не чувствуют себя в безопасности, особенно на фоне серии лжеминирования мест с массовым пребыванием людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинский филиал РАНХиГС провел инициативный социологический опрос с целью узнать мнение челябинецв, насколько хорошо город и его жители защищены от террористической угрозы.

Выяснилось, что относительно спокойно чувствует себя только каждый пятый – 19,9% респондентов считают, что защита хорошая. Чаще так отвечают мужчины, респонденты в возрасте старше 50 лет, по социальному положению пенсионеры, с уровнем материальной обеспеченности выше среднего.

Более 31% считают, что они защищены недостаточно. Как правило, это молодые горожане в возрасте от 18 до 30 лет со специальным или общим средним образованием и со средним уровнем материальной обеспеченности.

Каждый четвертый заявил, что город совершенно не защищен. Это достаточно внушительная цифра, которая является тревожным сигналом, отмечают социологи. Совершенно незащищёнными чувствуют себя преимущественно женщины и пенсионеры, чаще с высшим образованием и уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.

Еще около 25% затруднились ответить на поставленный вопрос. В их числе больше женщин, горожан средней возрастной группы – от 31 до 50 лет, по социальному положению безработных и временно не работающих.

Авторы исследования отмечают: в последнее время рейтинг социальных угроз подвергся существенным изменениям, и терроризм существенно поднялся в этом списке. «Степень уверенности в защите от террористической угрозы является очень важной характеристикой, нуждающейся в постоянном отслеживании и выявлении динамики, поскольку является маркером социального самочувствия населения, ведь потребность в безопасности для любого человека – одна из базовых», – заявили в челябинском филиале РАНХиГС.

Челябинск, Светлана Намская

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