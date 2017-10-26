Резервный миллиард из южноуральской казны направили на зарплаты бюджетникам

На Южном Урале перераспределили бюджет в пользу зарплат и значимых для области мероприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее зарезервированные средства в сумме 1 млрд 115,7 млн рублей направлены на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с указами президента страны. Еще на 36,3 млн рублей увеличен фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала детских садов в связи с увеличением количества воспитанников.

Дополнительные ресурсы выделены на организацию в Челябинске XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проведение которого планируется в ноябре (70 млн рублей); а также на осуществление вклада Челябинской области в хозяйственное партнерство, которое занимается строительством общественно-делового центра в Челябинске к ожидаемым саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году (50 млн рублей).

Кроме того, незначительные корректировки коснулись федеральной помощи, объемы которой уточнены на основе прогнозируемой потребности в средствах до конца текущего года.

С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на 2017 год составляют 141 млрд 166,1 млн рублей, расходы – 143 млрд 669,9 млн рублей, дефицит – 2 млрд 503,8 рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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