ООО «Донкарб Графит» прокомментировало ситуацию  с нарушением природоохранного законодательства

ООО «Донкарб Графит» прокомментировало ситуацию с нарушением закона об охране атмосферного воздуха. Напомним, соответствующие претензии предприятию предъявила прокуратура.

«Нарушений по выбросам на границе предприятия с санитарно-защитной зоной Челябинска проверяющими инстанциями зафиксировано не было. Предписания ррокуратуры касаются

отсутствия замеров воздуха в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в зонах промышленного оборудования на территории предприятия, – пояснили в компании. –

Компания принимает все необходимые меры по выполнению предписаний, выданных прокуратурой Металлургического района Челябинска. До конца этого года к

замерам воздуха в зонах промышленного оборудования в период НМУ будет привлекаться специализированная независимая лаборатория, имеющая необходимые

ресурсы и лицензии. Помимо этого, «Донкарб Графит» реализует программу по сокращению технологических выбросов, в 2018 году в 2 раза по сравнению с 2016 годом

увеличатся инвестиции на проведение измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, на отбор проб и проведение всех предусмотренных законодательством измерений, утилизацию отходов, лабораторные исследования сточных вод и многое другое».

В компании подчеркнули: доля технологических выбросов ООО «Донкарб Графит» в общей массе промышленных производителей Челябинска составляет 0,076%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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