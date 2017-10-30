Два союзника – армия и флот: в Челябинске открывается VIII международный фестиваль «Синегорье»

В Челябинске стартует фестиваль национальных культур «Синегорье».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», масштабное мероприятие, ставшее брендом Южного Урала, в восьмой раз представит челябинским зрителям самобытную культуру разных народов, их традиции и обычаи.

Сегодня вечером фестиваль «Синегорье» откроет Государственный ансамбль танца Беларуси. На сцене челябинского театра Драмы развернутся исторические реконструкции древних плясок, закружатся этнические хороводы, артисты исполнят народные хиты «Песнь про Зубра», «Кривичи», «Терницу», «Вечарыну», «Дудалку» и другие.

31 октября с историей южноосетинского народа зрителей познакомит Государственный ансамбль песни и танца «Симд». Древнейший хороводный и мужской горный танцы можно будет увидеть в концертном зале Прокофьева.

Также в мероприятии примут участие коллективы международной фольклорной ассоциации IGF, представляющие Болгарию, Испанию, Сербию, Румынию.

Отдельного внимания заслуживают выступления ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота, объехавшего всю страну, однако впервые прибывшего на Южный Урал. Музыкальный коллектив узнал об участии в фестивале «Синегорье» за три дня до его начала. Отметим, подобные решения принимаются на уровне главнокомандующего Тихоокеанским флотом. «У вас на Урале есть все, только моря нет, вот теперь и море к вам приехало», – пошутил художественный руководитель ансамбля Виталий Гуртовой, припомнив слова императора Александра II: «У России есть два союзника – армия и флот» и от себя добавив, что один из них уже прибыл в Челябинскую область.

Сегодня и завтра гости с Дальнего Востока совместно с челябинским ансамблем танца «Урал» покажут новые номера в Южноуральске и Каслях. Также в рамках масштабного концерта артисты выступят в Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Сатке.

На этом дружба ансамбля «Урал» с Тихоокеанским флотом на фестивале национальных культур не закончится и в скором будущем продолжится на Дальнем Востоке.

«Синегорье» является для нас уникальным событием региона. Фестиваль включен в список мероприятий, поддерживаемых губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. И безусловно, мероприятие выходит далеко за пределы Челябинской области и является уже российским брендом, – заявил глава южноуральского минкульта Алексей Бетехтин.

Челябинск, Юлия Димова

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