Фольклорный «Оскар»: Челябинск станет членом международной ассоциации IGF  

Челябинск представит Россию в международной фольклорной ассоциации IGF. С таким заявлением выступил президент организации Дорел Косма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», профессиональная элита в области развития национального искусства прибыла на Южный Урал для участия в масштабном фестивале «Синегорье», проходящем с 30 октября по 2 ноября.

Помимо концертной программы творческие ассоциации из Румынии, Сербии, Испании и Болгарии примут участие в большой фольклорной конференции, посвященной вопросам развития национального искусства, сотрудничества Южного Урала с зарубежными странами.

Челябинский ансамбль танца «Урал» не раз участвовал в гастрольных турах по Сицилии, Чехии. В прошлом году южноуральские артисты побывали на фестивале в Болгарии.

Международная фольклорная ассоциация IGF включает в себя коллективы более 50 стран мира и имеет колоссальный авторитет.

«Челябинск занимает совершенно особое место в развитии мирового фольклорного искусства, – сообщил господин Косма. – Мы будем счастливы, если c 2018 года Челябинск войдет в IGF и будет официально представлять Россию».

Членство Челябинска в ассоциации, по мнению президента, будет иметь большое значение для всей Европы, позволит творческим коллективам со всего мира поближе познакомиться с музыкой, традицией и национальными костюмами России и восхищаться ими.

Дорел Косма отметил, что членом IGF на протяжении нескольких лет является также Екатеринбург. При этом устав организации позволяет иметь сразу несколько представителей из разных городов одной большой страны. Он также добавил, что в 2018 году на Кипре планируется провести фольклорный «Оскар», который вполне может получить худрук челябинского ансамбля танца «Урал» Владимир Карачинцев.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.10.17

Два союзника – армия и флот: в Челябинске открывается VIII международный фестиваль «Синегорье». / «Подарок к приезду Путина»: водителей челябинских трамваев лишили дополнительного отпуска. / В Челябинской области подростки провалились под лед. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»