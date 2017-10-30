Танцевальные санкции: артистов из Северной Кореи не пустили на челябинскую сцену

Творческий коллектив из Северной Кореи, заявленный в программе VIII международного фестиваля «Синегорье», не приехал. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию масштабного фольклорного фестиваля рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник отметил, что причиной отказа корейской стороны принять участие в уникальном для региона событии, стали политические мотивы.

При этом политические отношения не помешали приехать в Челябинскую область членов международной ассоциации IGF, таких как Румыния, Сербия, Испания, Болгария.

По словам президента IGF Дорела Космы, неотъемлемой ценностью международных фольклорных фестивалей является обмен опытом, проникновение в другую культуру. «Около четырех лет назад на одной сцене нашего фестиваля танцевали Сербия и Хорватия. Три года назад на другом мероприятии вместе выступали Израиль и Палестина», – привел пример господин Косма, добавив, что искусство призвано объединять людей разных народов благодаря музыке, костюмам и танцам.

Без проблем на фестиваль национальных культур «Синегорье» также прибыли также артисты из Южной Осетии и Беларуси.

По словам южноуральского министра, у России есть своя стратегия в этой сфере: искусство стоит вне политики и любых ограничений. «К сожалению, на этот раз решение северно-корейских лидеров отразилось на фольклорном искусстве», – подытожил Бетехтин.

Добавим, несмотря на введенные против России танцевальные «санкции», челябинский ансамбль танца «Урал» намерен в апреле 2018 года выступить в Северной Корее в рамках мирового турне.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.10.17

Колдунья, снявшая с челябинки «порчу» за несколько миллионов, предстанет перед судом. / Гибель младенца в доме под Магнитогорском обернулась уголовным делом. / Фольклорный «Оскар»: Челябинск станет членом международной ассоциации IGF . Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»