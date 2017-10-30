Колдунья, снявшая с челябинки «порчу» за несколько миллионов, предстанет перед судом

В Челябинске будут судить лжецелительницу, обворовавшую клиенту посредством гипноза.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в декабре 2016 года в Тракторозаводском районе.

Цыганка вошла в один из домов и постучала в первую попавшуюся дверь. Открывшей женщине гостья с ходу заявила, что на ней порча. Хозяйка не поверила и собиралась закрыть дверь, но гостья заявила, что порча очень сильная и распространяется не только на хозяйку, но и на ее мужа и детей. Причем, детям угрожает смертельная опасность. После этого женщина согласилась снять порчу и, по ее словам, впала в транс. Она достала 100 тысяч и отдала цыганке, та взамен выдала ей какую-то тряпочку и рассказала, как совершить ритуал.

Через некоторое время «спасительница» вернулась к «пациентке» и, заявив, что необходимо завершить начатые «процедуры», выманила еще несколько миллионов рублей, а также золотые изделия общим весом 2 килограмма.

По фактам мошенничества в особо крупном размере и легализации денег, добытых преступным путем, в крупном размере на ведунью завели уголовное дело. Однако задержать подозреваемую удалось лишь спустя полгода. Ловкую «целительницу» сняли с поезда, направлявшегося в Екатеринбург, и отправили в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, причиненный заявительнице ущерб оценили в 7 миллионов рублей. Часть этих денег мошенница вложила в покупку земельного участка, а также части жилого дома в поселке Октябрьский Сысертского района Свердловской области. Оставшиеся деньги цыганка потратила на ремонт дома и покупку мебели.

Отметим, первоначально сообщалось, что целительница обокрала челябинку на 10 миллионов рублей, из них золотые украшения составили 2 миллиона.

По версии прокуратуры, женщина передала мошеннице килограмм золота. Куда подевались остальные украшения, в надзорном ведомстве не уточнили.

Впоследствии приобретенный жилой дом стоимостью 4 миллиона рублей колдунья переоформила на потерпевшую.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела передали на рассмотрение в суд.

Отметим, санкция части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает до 10 лет лишения свободы. За легализацию денег обвиняемой могут прибавить к сроку еще 2 года.

Челябинск, Юлия Димова

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