В Челябинск съехались более 500 жонглеров и клоунов

В Челябинске начался XII Всероссийский фестиваль любительских цирковых коллективов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры региона, масштабное мероприятие «Сальто в будущее» с 30 октября по 2 ноября пройдет в стенах челябинского цирка.

За пальму первенства поборятся воздушные гимнасты, жонглеры, акробаты, эквилибристы и клоуны из 17 регионов России.

Среди участников творческие коллективы и солисты с Алтая, Пермского края, Оренбургской, Свердловской, Самарской, Пензенской, Омской и других областей. Не остались в стороне и юные артисты из Республик Бурятия, Саха Якутия, Казахстана. Всего более 550 участников.

Южный Урал представят 27 любительских цирковых коллективов. Состязания пройдут по нескольким возрастным группам – от 5 до 16 лет и старше.

Оценивать выступления циркачей будут известные деятели искусств и спорта, эксперты по части цирковых номеров. Конкурсные туры продлятся несколько дней. 2 ноября состоится гала-концерт, тогда же наградят победителей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.10.17

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