На Южном Урале во время занятий обрушилась стена техникума

В Карабаше учебные мастерские разваливаются прямо во время занятий.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в минувшую пятницу в филиале Каслинского промышленно-гуманитарного техникума на улице Ремесленной. Средь бела дня на глазах у студентов обрушилась кирпичная кладка аварийного корпуса, где располагаются учебно-производственные помещения.
По словам директора филиала Елены Ардышевой, еще летом аварийную стену укрепили специальными подпорками, затем здание обесточили и отключили от системы отопления. При этом небезопасная стена постройки продолжала разрушаться и под воздействием осадков обрушилась.
В момент обвала поблизости никого не оказалось, в результате жертв удалось избежать, сообщает «Карабашский рабочий». Последствия обрушения своими силами ликвидировали сотрудники образовательного учреждения.
Отметим, здание промышленно-гуманитарного техникума, построенного около века назад, не ремонтировалось последние 40 лет. В настоящий момент руководство филиала пытается договориться с областным правительством о покупке и последующим переезде в новое здание, принадлежащее частной структуре.
Челябинск, Юлия Димова
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