В Челябинске маршрутка протаранила столб, есть пострадавшие

В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в столб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, дорожный инцидент произошел сегодня около 13 часов возле дома №15 по Копейскому шоссе. Водитель микроавтобуса Ford на полном ходу влетел в опору ЛЭП. Как отмечают очевидцы в соцсетях, на место аварии прибыли три машины скорой помощи, а также пожарные.

По предварительной информации, медицинская помощь потребовалось мужчине-пассажиру маршрутки.

Между тем, официальной информации о пострадавших в Госавтоинспекцию пока не поступало. Прибывшим на место сотрудникам ДПС водитель микроавтобуса заявил, что попал в аварию по вине водителя грузовика, мол, дальнобойщик его подрезал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту ДТП ведется расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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