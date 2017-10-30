Зато это было красиво: челябинские футболисты забили три мяча в свои ворота (ВИДЕО)

Футбольный клуб «Челябинск» отличился на мачте в Саранске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разгромный для уральских спортсменов поединок состоялся в минувшую субботу в рамках 16 тура первенства профессиональной футбольной лиги.

Футболисты «Мордовии» обыграли соперников со счетом 3:0, не забив ни одного мяча – за них это сделали сами челябинцы.

Собственные ворота поразили Виктор Курышев, Руслан Байтуков и Артем Гафнер.

Серия автоголов челябинских спортсменов вызвала бурное обсуждение среди любителей футбола.

«Все, что нужно знать о футболе в России», – лаконично отметил один из болельщиков в соцсетях. «Всех в национальную сборную. Ай, красавцы!», – поддержал его другой. «А вы не думали, что челябинские футболисты куплены? – заподозрил неладное третий.

«Просто один другому показывал: мол, смотри, как надо», – предположил четвертый.

«Суровым челябинским футболистам главное – забить. Забить гол, забить гвоздь или просто забить на всё – это не важно, главное забить», – философски заметил еще один болельщик.

Некоторые попытались защитить вратаря ФК «Челябинск», вынужденного играть сразу против двух команд: «Жаль его, сам бы Буффон (чемпион мира, вратарь «Ювентуса» и сборной Италии – прим. «НД») был бессилен против своих и чужих», – подытожили любители футбола.

Кстати, всухую обыграв «Челябинск», саранские спортсмены вышли в лидеры первенства ПФЛ группы «Урал – Приволжье», набрав в 14 матчах 36 очков.

Отметим, что «отличившись» в Саранске, челябинские футболисты все-таки не смогли попасть в книгу рекордов Гиннеса, так как оказались не единственными в истории футбола, забившими три автогола за матч.

Так, в бундеслиге сезона 2009/10 «Ганновер» забил три гола в свои ворота, играя против «Мёнхенгладбаха» («Мёнхенгладбах» выиграл матч 5:3), в матче национального чемпионата Бельгии между «Жерминаль Экерен» и «Андерлехтом» сезона 1995-96 Стэн ван ден Байс трижды загонял мяч в ворота собственной команды (в результате лидер этого поединка победил со счетом 3:2, не забив сопернику ни одного мяча).

«Зато это было красиво, особенно угловой», – подбадривают челябинских футболистов болельщики.

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