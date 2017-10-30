В Челябинске при странных обстоятельствах скончался 6-месячный малыш

В Челябинске проводится проверка по факту гибели младенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, сообщение о внезапной смерти шестимесячного малыша поступило от сотрудников городской станции скорой помощи.

По словам матери погибшего, 28 октября они всей семьей отправились к друзьям в поселок Новосинеглазово.

Прибыв на место, родители решили достать лежащего в автолюльке младенца из салона машины. Малыш уже не подавал признаков жизни.

Родители, боясь потерять драгоценные минуты, не стали вызывать медиков, а самостоятельно отвезли ребенка в отделение скорой помощи. Бригада врачей пыталась реанимировать юного пациента, делая непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, однако спасти его не удалось.

Известно, что никаких заболеваний, в том числе смертельно опасных, у младенца с момента рождения выявлено не было.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Причины смерти грудничка станут известны по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Челябинск, Юлия Димова

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