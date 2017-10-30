В Челябинск контрабандой пытались ввезти 5 тонн рогов маралов

Южноуральские пограничники задержали машину с рогами алтайских оленей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, подозрительный груз был обнаружен в минувшую субботу в пункте пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном.

Водитель фуры, следуя из Алматинской области, без ветеринарного сертификата Таможенного союза пытался доставить в Челябинск 5 тонн окостеневших рогов марала.

Согласно российскому законодательству, перевозимый груз является потенциально опасным, машину развернули и отправили для оформления соответствующих документов. По факту нарушения ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона, убоя животных или продуктов животноводства на перевозчика завели административное дело.

Санкция статьи предусматривает для должностных лиц штраф от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических – от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

Напомним, панты маралов обладают уникальными полезными свойствами, содержат много биологически активных аминокислот, гормонов, пептидов, фосфолипидов. Макроэлементы представлены железом, кальцием, магнием, фосфором, натрием и калием, а микроэлементы – марганцем, селеном, йодом, кобальтом, медью и цинком.

Челябинск, Юлия Димова

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