Уж реже солнышко блистало: в двух южноуральских городах введен режим «черного неба»

В двух городах Челябинской области объявлены НМУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия), сегодня с 19 часов ожидаются в Троицке и Карабаше.

По данным Челябинского ЦГМС, на северо-западе региона смог провисит до полудня 31 октября, на юге не рассеется до завтрашнего вечера.

В период НМУ южноуральцам не рекомендуют проводить работы, связанные с задымлением, пылением, не советуют разводить костры, по возможности просят отказаться от поездок на личном транспорте.

Промышленным предприятиям в период смога предписано снизить объемы выбросов в окружающую среду.

В случае сильной задымленности жителей просят сообщать об этом в отдел метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра по телефону 8 (351) 260-67-70.

Жалобы на загрязнение воздуха следует направлять в региональное управление Росприроднадзора по номеру 8 (351) 237-81-83, а также в Роспотребнадзор – 8 (351) 263-64-90 для принятия предусмотренных законом мер.

Челябинск, Юлия Димова

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