Насильников 9-летней  девочки избавили от уголовного дела  

Следственный комитет прекратил уголовное дело о жестоком надругательстве над златоустовской школьницей.

Как уже сообщал «Новый День», зверское преступление произошло 11 мая. В заброшенном здании второклассницу жестоко избили и изнасиловали. Родители девочки обратились в полицию.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ – «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста».

По подозрению в изнасиловании задержали 12-летнего знакомого школьницы. Вскоре удалось установить личность второго насильника, им оказался его 13-летний приятель.

По данным СК, в момент происшествия в здании также находился третий мальчик, однако его причастность к изнасилованию пока не доказана.

По версии следствия, вооружившись палками и арматурой, парни жестоко избили и надругались над ребенком, после чего сбросили девочку в подвал. Школьница чудом выжила, однако получила переломы темени, затылочной и височной костей, ребра и в тяжелом состоянии была переведена в челябинскую областную больницу.

Впоследствии подростков поместили в центр временного содержания малолетних преступников.

История с изнасилованием златоустовской второклассницы получила широкий общественный резонанс.

Однако сегодня стало известно, что уголовное наказание малолетним насильникам девочки не грозит.

Как сообщил РИА «Новый День» исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Виталий Ведерников, уголовное преследование в отношении подростков прекращено в связи с возрастом обвиняемых. Привлечь мальчишек 12 и 13 лет по статье 131 УК РФ законодательно невозможно. Не понесут уголовной ответственности за поступки детей и их родители.

В ближайшее время правоохранители будут ходатайствовать о помещении подозреваемых в спецшколу. Более подробные комментарии по данному делу в Следственном комитете пообещали предоставить позднее.

Челябинск, Юлия Димова

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