Хоккеисты «Лады» отравились в челябинской гостинице

Несколько игроков тольяттинской «Лады» слегли с отравлением после матча.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», состояние спортсменов резко ухудшилось после мачта с ХК «Трактор», проведенного 29 октября на челябинском льду.

По предварительным данным, на больничных койках оказались не менее пяти хоккеистов, сообщает «Спорт-экспресс». Кроме того, травму в матче с челябинцами получил основной вратарь клуба из Тольятти Александр Лазушин.

По данным пресс-службы «Трактора», последние несколько дней хоккеисты «Лады» питались в гостинице по специально разработанному меню. Хозяева матча отношения к питанию спортсменов не имеют.

Напомним, черно-белые обыграли игроков «Лады» со счетом 3:2. Следующий матч в чемпионате КХЛ тольяттинские хоккеисты проведут в урезанном составе против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.

Отметим, это не первый случай отравления приезжих хоккеистов в челябинской гостинице. Как уже сообщал РИА «Новый День», в конце марта с признаками кишечной инфекции госпитализировали несколько десятков игроков хоккейных клубов «Барыс», «Авангард» и «Торос», прибывших в Челябинск на всероссийские соревнования «Кубок Айсберг».

Челябинск, Юлия Димова

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