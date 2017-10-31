Жительница Кыштыма обвинила мужа в краже миллионов  

Обидчивая жительница Кыштыма едва не отправила мужа за решетку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в дежурную часть позвонила женщина, что ее избил муж, а потом забрал 2 млн рублей.

Прибыв на вызов, стражи порядка выяснили, что заявительница изрядна пьяна. С мужем она действительно поссорилась. Но сам супруг категорически заявил: руки он не распускал и деньги не брал, тем более в таком количестве их в семье и не было.

Дама призналась, что просто обиделась на мужа и решила сгоряча его проучить.

Женщину оштрафовали на 1 тысячу рублей, сообщает «Кыштымский рабочий».

Кыштым, Ольга Арсентьева

Кыштым. Другие новости 31.10.17

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