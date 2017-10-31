Нет высоткам: челябинскую Плодушку отвоевали у федералов

В Челябинске три десятка гектаров бывшего плодово-ягодного сада оформили в собственность муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение на прошедшем сегодня заседании приняли депутаты Челябинской городской думы.

Напомним, битва за заброшенный участок в центре Ленинского района, расположенного рядом с дворцом культуры «Энергетик», продолжалась, минимум, шесть последних лет.

Прежние и нынешние чиновники не раз пытались перевести эти земли на баланс муниципалитета. А местные жители неоднократно обращались в администрацию с просьбой разбить в этом месте парк.

Власти пошли навстречу и уже разработали проект зоны отдыха, но собственник территории – Агентство ипотечного жилищного кредитования – отказал муниципалитету в передаче участка, заявив о строительстве на землях бывшего НИИ плодоовощеводства жилого микрорайона.

Переписка с федеральным ведомством продолжалась не один год, но каждый раз переговоры заходили в тупик. Лишь в начале 2017 года АИЖК, наконец, пошло на уступки (вероятно, из-за падения рынка недвижимости) и разрешило муниципалитету использовать запустевший участок по своему усмотрению.

По словам председателя гордумы Станислава Мошарова, в настоящий момент решается вопрос об использовании отвоеванных земель площадью 29 гектаров. Как вариант, действительно, рассматривается создание в границах Плодушки еще одного парка. Правда, захотят ли челябинские власти открывать по соседству вторую зону отдыха, большой вопрос.

Напомним, ранее между улицей Шота Руставели и храмом иконы Божьей матери «всех скорбящих радость» на землях бывшего сада женского монастыря был создан семейный сквер.

Челябинск, Юлия Димова

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