В Челябинске узаконили снос автопарковок

Челябинские депутаты увеличили перечень нестационарных объектов, подлежащих сносу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие изменения внесены в решение Челябинской городской Думы «Об утверждении порядка демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов».

После вступления документа в силу администрация Челябинска получить право в досудебном порядке сносить установленные на улицах города без соответствующих разрешений шлагбаумы, ворота, бетонные блоки и плиты, перекрывающие проезд автотранспорта.

Напомним, ранее положение о демонтаже касалось лишь торговых объектов, расположенных на муниципальных землях. Поправки в нормативную базу также позволят властям зачистить городское пространство от нелегальных автопарковок. Правда, предупредить повторное появление на том же месте другого или того самого незаконного объекта, чиновники пока не в силах.

По данным председателя комитета КуиЗО Сергея Чигинцева, демонтированные элементы владельцы смогут получить лишь через суд. Однако не исключено, что у частников на этот случай припасены еще несколько шлагбаумов, будок и бетонных плит. В итоге работа специальных служб, финансируемых и городского бюджета, окажется бесполезной.

Отметим, порядок оповещения владельцев незаконно установленных объектов – с помощью приклеенных на них записок с контактами комитета по управлению имуществом – останется прежним. А вот прав на снос торговых объектов, имеющих фундамент или его подобие, у городских чиновников по-прежнему нет. В этом случае сносимый объект имеет статус стационарного и юридически привязан к занятому им участку.

Обсуждая порядок демонтажа объектов, один из депутатов предложил выдавать владельцам киосков и автопарковок специальные паспорта, таким образом, легализовать уличную торговлю. Эти данные, по мнению парламентария, должны заноситься в электронную базу, чтобы каждый желающий смог найти соответствующий номер документа в списке Росреестра и удостовериться в его подлинности.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 31.10.17

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