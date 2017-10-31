Ливни и ветер: на Южный Урал надвигается калининградский шторм

Южноуральцев предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, грядущей ночью в большинстве районов пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах – до умеренных.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночные и утренние часы на дорогах области ожидается гололедица.

Температура воздуха завтра днем составит +1, +6 градусов, в ночь на четверг похолодает до -4 градусов. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, с порывами ночью 14-19, днем 19-24 метров в секунду.

В последующие дни ветер усилится, отдельные порывы достигнут 16 метров в секунду. К пятнице дожди прекратятся. Синоптики обещают южноуральцам облачную погоду с прояснением, местами по области ожидаются снегопады.

Напомним, накануне МЧС объявило штормовое предупреждение в Калининградской области. За сутки в регионе выпало больше трети месячной нормы осадков, ветер дул со скоростью 25 метров в секунду. Аномальные ливни затопили ТЭЦ-1, под водой оказались десятки улиц, подвалов жилых домов и социальных учреждений. Из-за непогоды задержаны рейсы в калининградском аэропорту.

Челябинск, Юлия Димова

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