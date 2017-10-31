В ожидании Путина: главный корпус ЮУрГУ оборудовали пандусом (ФОТО, ВИДЕО)

На крыльце главного корпуса ЮУрГУ впервые за 60 лет появился пандус.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», работы по установке конструкции для беспрепятственного доступа инвалидов в образовательное учреждение начались сегодня в первой половине дня. Рабочие привезли на место уже собранную металлическую горку на креплениях, после чего сварщик установил перила и продолжил монтаж с левой стороны от входа в здание на проспекте Ленина.
При этом, отмечают специалисты, пандус с кнопкой вызова «администратора» установлен неправильно – нужно было разместить конструкцию ближе к посту охраны, так как сейчас не видно, действительно ли инвалид нуждается в помощи или это шалят, к примеру, подростки. И если охрана в таком случае решит не отзываться на вызов, инвалид, взобравшись на крыльцо просто не сможет открыть массивные двери.
Сотрудник же компании, устанавливающей пандус, сообщил, что в последние дни заказов на монтаж пандусов стало значительно больше.
К примеру, сегодня с утра бригада рабочих установила аналогичную конструкцию на крыльце бассейна в Ленинском районе.
Почему владельцы и руководители общественных зданий вдруг озаботились вопросами доступности для инвалидов, собеседник агентства объяснить не смог, ответив лишь: «Ну, нас просят, мы и делаем». Получить комментарий в пресс-службе ЮУрГУ на момент публикации не удалось.
Не исключено, что таким образом университет готовится к скорому приезду в Челябинск президента России. Напомним, Владимир Путин посетит областной центр в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана 9 ноября.
Челябинск, Юлия Димова
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