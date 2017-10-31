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Вторник, 31 октября 2017, 15:21 мск

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В ожидании Путина: главный корпус ЮУрГУ оборудовали пандусом (ФОТО, ВИДЕО)

В ожидании Путина: главный корпус ЮУрГУ оборудовали пандусом (ФОТО, ВИДЕО)

На крыльце главного корпуса ЮУрГУ впервые за 60 лет появился пандус.

Как передает корреспондент РИА , работы по установке конструкции для беспрепятственного доступа инвалидов в образовательное учреждение начались сегодня в первой половине дня. Рабочие привезли на место уже собранную металлическую горку на креплениях, после чего сварщик установил перила и продолжил монтаж с левой стороны от входа в здание на проспекте Ленина.

Новый День: В ожидании Путина: главный корпус ЮУрГУ оборудовали пандусом (ФОТО, ВИДЕО)

При этом, отмечают специалисты, пандус с кнопкой вызова «администратора» установлен неправильно – нужно было разместить конструкцию ближе к посту охраны, так как сейчас не видно, действительно ли инвалид нуждается в помощи или это шалят, к примеру, подростки. И если охрана в таком случае решит не отзываться на вызов, инвалид, взобравшись на крыльцо просто не сможет открыть массивные двери.

Новый День: В ожидании Путина: главный корпус ЮУрГУ оборудовали пандусом (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудник же компании, устанавливающей пандус, сообщил, что в последние дни заказов на монтаж пандусов стало значительно больше.

К примеру, сегодня с утра бригада рабочих установила аналогичную конструкцию на крыльце бассейна в Ленинском районе.

Почему владельцы и руководители общественных зданий вдруг озаботились вопросами доступности для инвалидов, собеседник агентства объяснить не смог, ответив лишь: «Ну, нас просят, мы и делаем». Получить комментарий в пресс-службе ЮУрГУ на момент публикации не удалось.

Новый День: В ожидании Путина: главный корпус ЮУрГУ оборудовали пандусом (ФОТО, ВИДЕО)

Не исключено, что таким образом университет готовится к скорому приезду в Челябинск президента России. Напомним, Владимир Путин посетит областной центр в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана 9 ноября.

Челябинск,

Челябинск. Другие новости 31.10.17

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