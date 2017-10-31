Проект трехлетнего бюджета внесен в южноуральский парламент

Правительство Челябинской области внесло в Законодательное собрание проект главного финансового документа на 2018-2020 годы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доходы и расходы областного бюджета на 2018 год рассчитаны с приростом 13% по сравнению с первоначальным планом текущего года – в сумме 139,1 млрд и 151 млрд рублей соответственно. Дефицит запланирован на уровне 11,9 млрд рублей или 10% собственных доходов.

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын напомнил, что в основе бюджета лежит базовый вариант прогноза социально-экономического развития региона на 2018-2020 годы.

«Проект бюджета тщательно проработан всеми органами исполнительной власти, утвержден правительством области. Главное, чего мы стремились достичь – это сохранить баланс между обязательными расходами, вложениями в развитие отраслей и безопасной долговой нагрузкой. Следующий этап – проработка бюджетных параметров с депутатами и жителями области в процессе публичных слушаний», – пояснил министр.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.10.17

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