«Одни маршруты рисуют, другие легализуют»: власти Челябинска запутались в  тарифной политике

Челябинские депутаты утвердили регулируемый тариф на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам. Дальнейшего повышения цен на проезд, по заверениям парламентариев, не ожидается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с проектом решения по данному вопросу на прошедшем сегодня заседании Челябинской городской Думы выступил начальник управления транспорта Роман Болотов.

Чиновник заявил, что федеральный закон, принятый в 2015 году (отдельные положения вступали в силу поэтапно) позволяет организовать работу в области пассажирских перевозок по регулируемым тарифам. На этом г-н Болотов завершил выступление, так и не объяснив ни прессе, ни депутатам, в чем необходимость данного решения и что за этим последует.

По всей вероятности, речь идет об утверждении экономически обоснованного тарифа на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в размере 23 рублей. Напомним, с 1 августа проезд на муниципальных маршрутах, обслуживаемых ООО «Общественный городской транспорт» и ООО «ЧелГЭТ», подорожал на 3 рубля. Остальные перевозчики не стали повышать цены.

В Челябинской городской Думе заверили, что даже после сегодняшнего утверждения регулируемого тарифа стоимость проезда в муниципальном транспорте не изменится. Между тем, в городе уже появилась информация о ноябрьском повышении стоимости проезда до 23 рублей во всех автобусах, кроме 66 маршрута.

За утверждение регулируемого тарифа высказался и руководитель ООО «Челябинский городской электротранспорт». «История давняя: некоторые люди рисовали маршруты общественного транспорта, другие их легализовали. Но что имеем, то имеем, – заявил Александр Павлюченко. – Мне вот сложно конкурировать с дублирующим маршрутом какого-то перевозчика, если он будет ехать со мной рядом по цене 20 рублей».

Категорически против утверждения регулируемого тарифа высказался член городского парламента Костантин Нациевский, однако суть вопроса так и осталась нераскрытой.

Он лишь перечислил злободневные проблемы в сфере муниципальных перевозок: снижение качества обслуживания пассажиров, работа нелегальных перевозчиков на городских маршрутах, неудовлетворительное состояние подвижного состава, упреки прозвучал и в адрес управления транспорта.

В завершении выступления депутат заявил, что вся ответственность за происходящее лежит на нынешнем градоначальнике, кстати, также присутствовавшем на заседании Челябинской гордумы.

«Самое главное достижение, что мы вообще сохранили общественный транспорт, – без зазрения совести заявил мэр Челябинска Евгений Тефтелев, после чего «запел» старую песню о непростом наследстве, доставшемся ему после прежнего мэра, и покупке 10 автобусов в условиях дефицитного бюджета.

На депутата ополчились и его коллеги. Одни упрекали г-на Нациевского в пиаре, другие обвинили его в неконструктивной критике и нежелании участвовать в обсуждении транспортных проблем на заседании фракций, комиссий и рабочих групп.

«Вот рядом с вами сидит депутат Новичихин, – добавил мэр Челябинска. – За последние две недели мы с ним отработали позицию по совместной деятельности, возможно, это будет частное государственное партнерство или какое другое, но мы вместе с легальными перевозчиками будем возить пассажиров и выполнять нагрузку по обслуживанию льготников».

К слову, еще месяц назад челябинские чиновники на корню разрушили частное государственное партнерство, годами формировавшееся в спортшколе «Атлет». В результате директора школы уволили, а имущество передали под оперативное управление МБУ «Спортивный город».

А депутат Новичихин является владельцам нескольких транспортных компаний и последовательно «прибирает к рукам» общественные автобусные маршруты. Так что его активность в этом вопросе вполне понятна.

Чего не скажешь о позиции других депутатов и чиновников мэрии: они, походе, сами не знают, какие последствия повлечет сегодняшнее решение. Либо знают, но очень не хотят, чтобы об этом раньше времени узнала общественность.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 31.10.17

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