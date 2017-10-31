Пастырь и гармония: в Челябинске появились три новые улицы

Челябинские депутаты одобрили названия трех улиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», географические наименования в ближайшее время появятся на картах сразу трех районов областного центра.

Так, небольшой улице в Центральном районе присвоено название Югорская. В средние века словом «югра» называли народы на Урале.

Улица в Советском районе получила имя протоирея, миссионера Дмитрия Неаполитанова.

А в Ленинском районе Челябинска с легкой руки парламентариев появилась улица Гармоничная.

Отметим, благодаря утвержденным названиям жители данных улиц смогут официально заключать договоры на коммунальное обслуживание, пользоваться услугами почты, скорой медицинской помощи и других служб.

Челябинск, Юлия Димова

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