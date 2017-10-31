У челябинцев ради  дороги изымают дома и участки (карта)

Мэрия Челябинска намерена расселить частный сектор для возведения транспортной развязки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о строительстве третьей очереди путепровода по улице Братьев Кашириных до улицы Российской.

Ожидается, что транспортная развязка будет выведена по направлению к челябинскому аэропорту через улицы Бажова и Нагорная.

Однако чтобы приступить к подготовительным работам, строителям необходимо расчистить территорию будущей застройки от существующих там частных домовладений. Для этих целей в конце минувшей недели администрация подписала ряд документов об изъятии для муниципальных нужд нескольких земельных участков и расположенных на них объектах недвижимости.

Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте муниципалитета.

В частности, под снос попали два дома под номером 42 по улицам Красноармейской и Нагорной. Также чиновники намерены отобрать земельный участок по адресу – Российская, 78. Подлежит сносу и дом №72 по улице Российской, а также дом №27-а по улице Лобкова.

«О судьбе остальных домов пока неизвестно. Местные жители утверждают, что они не хотят уезжать, – написал в блоге ЖЖ челябинский краевед Юрий Латышев. – По крайней мере, один из собственников дома по ул. Нагорной, 42, заявил мне, что они ещё посмотрят, какую компенсацию им предложат, а потом будут решать: уезжать с этого места или нет».

Чиновники, действительно, намерены выкупить мешающие строителям дома, заказав независимую оценку. Если собственники не согласятся с ценой, они могут обратиться в суд, заказав повторную оценку, заявили в мэрии. При это другой альтернативы для жителей частного сектора власти даже не рассматривают.

По предварительным данным, строительство транспортной развязки займет порядка трех лет. Объект планируют сдать к саммитам ШОС и БРИКС.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 31.10.17

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