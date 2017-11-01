В Челябинске школьнику пробило голову самопалом

В Челябинске подросток серьезно пострадал, играя с самодельным оружием.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, несчастный случай произошел накануне вечером в поселке Новосинеглазово.

14-летний мальчик чинил самодельный пистолет, изготовленный из металлических трубок и палок. В какой-то момент оружие разорвалось в руках ребенка. Осколки попали мальчику в голову. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу.

К расследованию происшествия подключились полицейские. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, выясняется, у кого подросток научился изготавливать оружие.

Челябинск, Юлия Димова

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