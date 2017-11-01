Дырявая копилка: у челябинцев пропало 2 миллиона со счета в «Сбербанке»

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с банковскими вкладами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, жертвами аферистов стала семья, хранившая деньги на счете в «Сбербанке».

Владелец вклада в очередной раз пришел в отделение финансовой организации и с удивлением обнаружил, что буквально за три дня неизвестные сняли с его сберегательной книжки 2 миллиона рублей.

В ходе служебного расследования выяснилось, что еще в августе к банковскому вкладу мужа была прикреплена моментальная карта, открытая на имя его супруги. В свою очередь, женщина никаких пластиковых карт не оформляла. Впоследствии все деньги были переведены на новую карту и обналичены через банкоматы.

Также установлено, что мошенники располагали персональными данными клиентов.

По предварительным данным, моментальная карта была открыта после предъявления поддельного паспорта.

Пострадавшие обратились с заявлением в полицию. По факту кражи денег в отделе МВД по Курчатовскому району возбудили уголовное дело. В настоящее время назначен ряд экспертиз, полицейские изучают изъятые видеозаписи.

Отметим, подозреваемых по делу пока нет. Супруги полагают, что в афере могут быть замешаны сами сотрудники «Сбербанка».

Иначе объяснить полную осведомленность о состоянии счета и его владельцах пострадавшие не могут.

Между тем, представители кредитной организации заявили, что внутренняя проверка не выявила каких-либо подозрительных действий со стороны сотрудников учреждения. Не торопится банк и возвращать вкладчикам украденные миллионы. Согласно позиции «Сбербанка», решение о возврате похищенных денег будет принято лишь после окончания следствия.

Челябинск, Юлия Димова

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