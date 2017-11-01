Шестилетний южноуралец погиб, играя с зажигалкой

В Челябинской области обгоревший дошкольник скончался в больнице.

Как сообщила РИА «Новый День» зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина, шестилетний мальчик с сильнейшими ожогами был доставлен в челябинскую больницу 16 октября. В тот день ребенок вместе с младшим братом гулял во дворе дома. Вскоре к ним присоединился 12-летний приятель их двоюродной сестры. Подросток передал дошкольнику зажигалку, велел отнести сестре, а сам ушел. Оставшиеся на улице дети стали играть с огнем: вмиг на 6-летнем мальчике загорелась одежда.

Проходившая мимо женщина бросилась спасать ребенка.

К тому момент он уже успел сильно обгореть. Прибывшая на место «скорая» увезла пострадавшего в челябинский ожоговый центр. Врачи две недели боролись за жизнь пациента. В минувшую субботу мальчик скончался.

В настоящее время материалы полицейской проверки переданы в следственные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что погибший воспитывался в многодетной семье. Ситуация находится на контроле прокурора Копейска.

Челябинск, Юлия Димова

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