В Аше заведующий поликлиникой повышал показатели не пройденными медосмотрами

В Аше заведующий поликлиникой предстанет перед судом за фиктивные медосмотры детей.
Как сообщили РИА «Новый День» в городском следственном отделе, завершено уголовное дело в отношении руководителя медучреждения, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, на протяжении 2016 года врач подделывал документы о якобы проведенных медицинских профилактических обследованиях несовершеннолетних.
Таким образом заведующий в ответ на претензии вышестоящего руководства о ненадлежащем исполнении обязанностей пытался повысить показатели своей работы. В отчетах медработник указывал данные учащихся школ, фактически не посещавших врача, затем документы передавались на оплату в бухгалтерию.
В результате фонд обязательного медицинского страхования перевел на счета поликлиники лишние 60 тысяч рублей.
В отношении заведующего возбудили уголовное дело и оставили под подпиской о невыезде. Отметим, подозреваемый по сей день продолжает работать в лечебном учреждении в связи с дефицитом кадров.
После утверждения обвинительного заключения материалы дела переданы на рассмотрение в Ашинский городской суд.
Врачу грозит до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Челябинск, Юлия Димова
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