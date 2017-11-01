С риском для жизни: 70% челябинцев считают ситуацию со смогом катастрофической

Жители Челябинска возмущены состоянием атмосферного воздуха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оценить степень загрязнения городского воздуха жителям предложили специалисты челябинского филиала РАНХиГС.

Опрос проводился весь прошлый месяц. Оценки оказались ожидаемо далеки от позитивных.

Анализ результатов показал: 70,8% челябинцев считают, что вдыхаемые вещества опасны для жизни. При этом ситуация с загрязнением воздуха очень плохая и близка к катастрофической.

Почти четверть опрошенных (24,1%) называют ситуацию со смогом скорее неблагоприятной.

Лишь 4% горожан не испытывают проблем с кислородом и оценивают экологическую обстановку как благоприятную.

1,1% респондентов затруднились высказать свое отношение к ситуацию.

Примечательно, что большинство отзывов о катастрофическом состоянии челябинского воздуха поступило от жителей Курчатовского района. Средних оценок больше в Калининском районе. Авторы исследования отмечают, что экологическая тема в последнее время суперактуализирована в информационном пространстве.

В связи с этим оценивать уровень жизни челябинцев необходимо только с учетом данной позиции.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.11.17

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