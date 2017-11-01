Совпадение? На Южном Урале начали операцию «БОМЖ»

В Челябинске за неделю до приезда Владимира Путина объявили охоту на бездомных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, оперативно-профилактическая операция «БОМЖ» стартует 1 ноября на всей территории региона.

В ходе рейдов полицейские совместно с работниками соцслужб, центрами занятости и медиками пройдутся по подвалам, теплотрассам, свалкам и доставят граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в участки.

Там с задержанных снимут отпечатки пальцев, поставят на фотоучет и проведут дальнейшую профилактическую работу. Одновременно сотрудники МВД проверят бездомных на причастность к преступлениям.

Кроме того, бродягам окажут содействие в получении медицинской помощи. На добровольной основе бездомным предложат место в социально-реабилитационных центрах либо по результатам врачебного осмотра направят на лечение в больницу.

Отметим, официально операция «БОМЖ» с визитом главы государства и запланированным в Челябинске ХIV Российско-казахстанским форумом не связана. Однако ни для кого не секрет, что зачистка как минимум челябинских улиц имеет прямое отношение к визиту высокопоставленных гостей.

Челябинск, Юлия Димова

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