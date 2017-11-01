Ликвидация грамотности: на Южном Урале школьников учат русскому языку по сомнительным учебникам педагоги без документов  

В школах Челябинской области выявили несколько десятков нарушений закона «Об образовании».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, сотрудники надзорного ведомства провели проверку о добровольном изучении родного языка в учебных заведениях Южного Урала. Установлено, что преподавание народных языков (башкирского, татарского, нагайбакского) ведется в 41 муниципальной школе для 3 тысяч 327 детей в порядке внеурочной деятельности. В ходе проверки выяснилось, что одна из школ Юрюзани не опубликовала на сайте информацию о государственном языке преподавания.
Попались на нарушениях и школы Сосновского района. Установлено, что учащимся 8 и 9 классов в поселках Саргазы и Кременкуль выдана учебная литература по русскому языку, не вошедшая в федеральный список учебников. Напомним, данный перечень утвержден приказом министерства образования и науки РФ и необходим при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного, среднего общего образования.
По итогам прокурорской проверки в южноуральских школах обнаружены нарушения и при трудоустройстве педагогов.
В Ленинском районе вскрыты факты оформления на работу учителей русского языка и литературы без документов, подтверждающих отсутствие у них судимостей.
По аналогичному случаю уже привлечена к административной ответственности директор школы Варненского района, заключившая трудовой договор с учителем начальных классов без соответствующей справки.
Также обнаружены проблемы в части обеспечения школьников учебной литературой. По иску чебаркульского прокурора суд обязал 6 образовательных организаций укомплектовать библиотечные фонды в соответствии с действующим законодательством.
В целом, региональное надзорное ведомство выявило 67 нарушений закона. В защиту прав обучающихся в суд направлено 29 исков, принесено 19 протестов, объявлено 3 предостережения о недопустимости нарушений закона, внесено 10 представлений об устранении нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено 5 должностных лиц.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 01.11.17
Кому – непогода, а кому – счастье: циклон создал в Челябинске благоприятные метеоусловия. / Очередной конец света назначен на ноябрь. / Совпадение? На Южном Урале начали операцию «БОМЖ». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»