Комфортная: среда: в челябинских дворах рассыпаются качели и пропадает асфальт

Челябинские общественники обнаружили уйму нарушений при реализации программы благоустройства дворов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прошлом году в городе был запущен проект «Реальные дела», в рамках которого обустраивали детские площадки, обновляли асфальтовое покрытие, ремонтировали внутриквартальные проезды, устанавливали малые архитектурные формы.

В ходе мониторинга этих работ общественные наблюдатели выявили большое количество несоответствий и дефектов.

Так, весной текущего года один из муниципальных контрактов был расторгнут в связи с ненадлежащим качеством детских площадок, установленных в одном из дворов Калининского района. Как отмечают эксперты, детские городки буквально рассыпались на глазах: из металлических креплений вываливались болты. В результате опасные горки и качели демонтировали, заказ отдали другой фирме.

В текущем году власти Челябинска запустили пятилетнюю программу «Комфортная городская среда» по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. На данный момент отремонтировано 153 двора на общую сумму 255 миллионов рублей и 10 общественных мест на сумму 125 миллионов.

По словам эксперта общественной палаты Челябинской области Вячеслава Цапова, работа специальных комиссий призвана проконтролировать эффективное использование бюджетных средств, а также предостеречь чиновников от излишних трат.

Впрочем, с предупреждением необоснованных трат общественники уже запоздали.

Напомним, минувшей весной в обход федеральному закону №44 «О контрактной системе» администрация Челябинска утвердила порядок выделения субсидий управляющим компаниям на благоустройство дворов. В итоге деньги получили обслуживающие организации, закрепленные за конкретными домами. При этом субсидии одобрили всем без исключения заявителям. УФАС заподозрило чиновников в нарушении закона о конкуренции, отметив, что остальные муниципалитеты Челябинской области устанавливали детские площадки и ремонтировали дворовые проезды, привлекая посредством торгов сторонние организации. Также непонятно, куда и на что в результате коммунальщики потратили бюджетные средства.

Сегодня выяснилось, что позицию антимонопольного ведомства разделяют и представители южноуральского минстроя.

На прошедшем сегодня заседании общественной палаты Челябинской области один из членов озвучил позицию замглавы министерства Ивана Белавкина, заявившего, что по ФЗ-44 челябинские власти могли сэкономить бюджетные средства и благоустроить на четверть больше объектов, чем они сделали, ведь торги предполагают выбор подрядчика, заявившего минимальную цену.

С выступающим не согласился зампредседателя ОПЧО Николай Дайнеко. Он заявил, что качество выполненных работ в жилых дворах областного центра по сравнению с 2016 годом лишь повысилось, правда, оговорился, что речь идет о программе «Реальные дела», в то время как субсидии выделялись на «Формирование комфортной городской среды».

Между тем, в своем докладе г-н Цапов от метил, что от горожан поступают многочисленные жалобы, к примеру, связанные с расхождением предварительного дизайн-проекта ремонтируемых дворов с реально выполненными работами. Также челябинцы недовольны внезапно зауженными тротуарами, придомовыми парковками, исключающими проезд пожарных машин и автомобилей скорой помощи. Отдельного внимания заслуживают некачественно выполненные натурные исследования. При подсчетах многие подрядчики пользуются старыми схемами дворовых территорий. В итоге при сдаче объектов часть территории остается без асфальта. У общественников возникает резонный вопрос: за чей счет ремонтировать неучтенные метры, если бюджетные средства уже освоены. Однако ответа на него пока не нашлось.

Челябинск, Юлия Димова

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