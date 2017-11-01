Дебошир, избивший сотрудника авиакомпании «Победа», легко отделался

Суд огласил приговор пассажиру, не попавшему на рейс до Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в ночь на 10 февраля в московском аэропорту Внуково. Пассажир самолета «Москва – Челябинск» явился к стойке регистрации, когда до окончания посадки оставалось всего три минуты.

После того, как на борт его не пустили, разгневанный пассажир поднялся в офис лоукостера и начал требовать вернуть деньги за неиспользованный билет. Затем он плюнул сотруднику «Победы» в лицо и несколько раз ударил по голове. Пострадавший обратился за медицинской помощью, после чего написал заявление в полицию. Тем временем дебошир спокойно вышел из офиса и направился по своим делам. Позже мужчину задержали и предъявили ему обвинение.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства и выплатой 5 тысяч рублей в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда.

Челябинск, Юлия Димова

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