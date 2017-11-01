У управляющих компаний теперь нет причин не платить

ПАО «Челябэнергосбыт» по требованию Челябинского УФАС России исключило из типовой формы договора на общедомовые нужды пункт, обязывающий управляющие компании и ТСЖ устранять нарушения в приборах учета, принадлежащих транзитным потребителям, и проводить работы по их техническому обслуживанию.

Содержащееся в направленных ПАО «Челябэнергосбыт» в адрес УК и ТСЖ проектах договоров требование в нарушение действующего законодательства возлагает на покупателя электроэнергии обязанность по обслуживанию не принадлежащих ему приборов учета, говорится в официальном сообщении антимонопольного ведомства.

«Управляющие компании и ТСЖ вынесли на контроль УФАС значительное число пунктов типовой формы договора. Нарушение было выявлено только по одному из них, – отметила начальник управления по договорной и методологической работе ПАО «Челябэнергосбыт» Елена Булыгина. – Новые типовые формы договоров согласованы с УФАС, учитывают обозначенные замечания и уже размещены на нашем официальном сайте».

Между тем, долг предприятий Челябинской области, оказывающих коммунальные услуги, перед ПАО «Челябэнергосбыт» за потреблённую электроэнергию превышают 447 миллионов рублей.

Напомним, с начала года электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, жильцы многоквартирных домов оплачивают управляющим компаниям. Управляющая организация в свою очередь должна приобретать эту электроэнергию у гарантирующего поставщика – ПАО «Челябэнергосбыт». Ряд УК затянул процесс заключения договоров и прекратил оплату счетов за потреблённую электроэнергию.

«Наличие разногласий по отдельным пунктам договора не препятствует тому, чтобы оплачивать ресурс, который был поставлен в многоквартирный дом, – прокомментировал ситуацию директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. – Ведь каждая управляющая компания выставляет потребителям счета за общедомовые нужды, люди их оплачивают. Но управляющие компании не отдают нам даже ту часть, которая не вызывала у них вопросов».

Кстати, судебная практика определила, что для подтверждения договорных отношений не обязательно наличие письменной формы договора. В особенности это касается управляющих компаний: у них просто не может не быть договора с гарантирующим поставщиком ресурсов. Ведь ресурс поставляется, он потреблен, конечный потребитель вносит за него плату.

Теперь при заключении новых договоров УК и ТСЖ получают договоры в новой редакции, без противоречащих действующему законодательству условий, отмечается в сообщении УФАС. Энергетики же надеются, что теперь устранены все препятствия для погашения управляющими компаниями задолженности за электроэнергию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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