Самые крутые слухи недели: второе пришествие

Драйверы

Говорят, что следующим випом, что артикулирует вслед за Александром Новокрещеновым необходимость сопротивляться намерению РМК возвести вблизи мегаполиса Томинский ГОК, станет Андрей Косилов. Он займет нишу, которую пока не может занять ни один из членов команды нынешнего губернатора, – наладить и вести диалог между региональными чиновниками (и оглядкой на Москву), медной компанией и населением. Говорят, что в этом качестве использовать АК чуть ли не Кириенко посоветовал. За это АК, возможно, получит свою старую должность – вице-губернатора. Разговоры же о том, что он вступит в «прения» из-за наличия в Сосновском районе бизнеса (как поступил Новокрещенов, у которого здесь родовое гнездо – дорогое, кстати) инсайдеры полагают несерьезными. Мол, Косилов, вообще с легкостью избавился бы от этого своего бизнеса – нашелся бы покупатель, да с толстой мошной.

Что же касается восставшего из паблик-небытия Новокрещенова, то многие экспертные источники не исключают, что все его бузотерство может закончиться теплым местом (и ПМЖ в столице) в службе безопасности одного из активов Алтушкина.

Дело – полная «Ж»

Сотрудники агентств по трудоустройству констатируют печальную тенденцию: за последние три года в пять раз увеличилось количество журналистов, что мечтают устроиться на работ в пиар- и пресс-службы промышленных предприятий и органы региональной и городской исполнительной власти. Интерес лишь один – заработать. За год столько же, сколько за 15 лет в журналистике…

Главный по сортирам

К приезду ВВП в южноуральскую столицу и к его возможному визиту в ЮУрГУ, в вузе в спешном порядке приводят в порядок туалеты всего главного корпуса. К понедельнику сортиры университета будут сиять новизной и чистотой. До этого, говорят старожилы, туалеты обновлялись ровно тридцать лет назад – тогда ЧПИ посетил Егор Лигачев и «другие официальные лица».

Единственное, чего пока не наблюдают в клозетах посетители, – туалетной бумаги. Но, по инсайдерской информации из хозблока, бумага, и 3-слойная (!), будет 8 и 9 ноября. Почему еще и 8-го? – удивляются университетские, – ведь президент, если и подъедет, то лишь 9-го. А потому, отвечают им завхозы, что 8-го в вузе пройдет совещание российских ректоров – топ-менеджмент университета счел и их достойными вип- подтирания. Забавно, что аборигены университета совершенно не удивляются перманентному отсутствию туалетной бумаги – даже однослойной, так сказать, в вип- неприсутственные, т.е. обычные учебные дни…

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Челябинск. Другие новости 01.11.17

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