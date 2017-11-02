В Магнитогорске водитель такси снес остановку и врезался в трамвай, есть пострадавшие

В центре Магнитогорска иномарка вылетела на остановку общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла накануне днем напротив дома №86 по улице Карла Маркса. По данным очевидцев, 24-летний парень на рулем «Тойоты», поворачивая налево, не уступил дорогу встречному «Ниссану». От удара вторую иномарку отбросило на трамвайную остановку. Неуправляемая легковушка сбила 63-летнюю женщину и врезалась в стоявший на остановке трамвай маршрута №1.

Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в отделение травматологии, пишет U24. Из-за ДТП на несколько часов оказалось парализовано движение трамваев в обе стороны. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

В ходе расследования дорожного инцидента выяснилось, что 35-летний мужчина за рулем «Ниссана» работает частным извозчиком. Находились ли в момент аварии в машине такси пассажиры, не уточняется.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.11.17

Среди погибших на Аргазинском водохранилище – полицейские, пытавшиеся помочь. / 2 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: второе пришествие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»