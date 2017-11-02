На Южном Урале мобильные операторы связи подключились к системе «112»

Жители Челябинска могут связаться с экстренными службами по мобильным телефонам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, по поручению главы региона на Южном Урале продолжают внедрять систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру.

Напомним, система «112» распределена по всем территориям, полностью автоматизирована и будет действовать на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований области.

Любой житель Челябинской области, которому требуется помощь, сможет позвонить по единому телефону, оператор обработает заявку и передаст ее по электронной карте в одну или сразу несколько оперативных служб. Вся операция рассчитана на 65 секунд.

С 15 сентября текущего года система уже запущена в тестовом режиме на территории областного центра.

С 1 ноября жители Челябинска имеют возможность дозвониться до экстренных служб по единому номеру «112» с мобильных устройств, подключенных к операторам связи Мегафон, Билайн, МТС и Теле2. Отметим, ранее система вызова полиции, скорой помощи, МЧС, аварийной газовой службы, УФСБ работала лишь по проводным каналам связи.

«Система-112» – проект, который имеет особую социальную значимость. Каждый человек должен чувствовать себя защищенным, иметь возможность буквально за секунды выйти на связь с оперативными службами», – подчеркнул южноуральский губернатор Борис Дубровский.

Планируется, что в опытной эксплуатации по всей Челябинской области система «112» заработает в первом полугодии 2018 года, когда дозвониться до экстренных служб станет возможным независимо от оператора связи.

Челябинск, Юлия Димова

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