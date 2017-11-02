Челябинец, с ножом напавший на пункт полиции, предстанет перед судом

Челябинского рецидивиста будут судить за избиение полицейских.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном отделе Тракторозаводского района, преступление произошло в сентябре текущего года. Нетрезвый горожанин гулял с ребенком во дворе дома, когда увидел проходившего мимо полицейского.

Мужчина начал оскорблять сотрудника МВД, в связи с чем тот потребовал пройти с ним в опорный пункт полиции для составления протокола.

Оставив шестилетнюю дочку на улице, челябинец зашел с участковым в подъезд, выхватил из кармана нож, принялся им и несколько раз ударил полицейского кулаком по голове.

На шум прибежались коллеги пострадавшего. Дебошир активно сопротивлялся, но все же был задержан.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти. На время следствия фигуранта посадили под домашний арест.

Отметим, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за оскорбление сотрудникам МВД.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела передали в суд.

Челябинск, Юлия Димова

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