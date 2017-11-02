Южноуралец «отпраздновал» юбилей расправой над гостями

Житель Магнитогорска устроил кровавый день рождения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в коммунальной квартире на трех хозяев. Один из собственников, отмечая 55-летний юбилей, накрыл на стол и позвал соседку по жилищу. Дама пришла на праздник вместе с приятелем.

Выпив, гости ушли, а немного погодя женщина вернулась на праздник к соседу уже с другим мужчиной.

Впоследствии новый кавалер, еле стоявший на ногах от выпитого алкоголя, решил заночевать у подруги. Пара удалилась в комнату.

Тогда именинник решил проучить соседку за излишнюю легкость поведения, приревновав ее сразу к двум мужчинам. Магнитогорец схватил нож и стал подкарауливать парочку возле двери. Первой из комнаты вышла хозяйка. Юбиляр всадил лезвие ей в бок и грудь, после чего ранил в шею и живот ее приятеля.

После чего постучался к соседке из третьей комнаты и попросил вызвать пострадавшим «скорую».

Прибывшие на место медики успели реанимировать женщину. Ее кавалер от полученных травм скончался.

Подозреваемого в убийстве задержали. В ходе проведенной психиатрической экспертизы выяснилось, что нападавший невменяем и представляет опасность для общества, пишет «Верстов.Инфо». В ближайшее время будет решен вопрос об отправке южноуральца на принудительное лечение. По предварительным данным, психическое расстройство у обвиняемого развилось на фоне алкогольной зависимости.

Челябинск, Юлия Димова

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